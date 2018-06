Žením se. Nevěstu mám, zbytek je na vás, vybízí čtenáře Jiří X. Doležal

Čtyřiačtyřicetiletý publicista Jiří X. Doležal se 14. září žení a před oltář půjde s o dvacet let mladší Alex, s níž se seznámil díky své dobrodružstvími nabité profesi. Do svatby se jeho osobní život promění ve výkladní skříň a do příprav zapojí čtenáře Reflexu, které bude pravidelně dávkovat nejnovějšími zážitky. "Nerad bych to ale přirovnával k VyVoleným. To byli lidi, které nikdo neznal," zdůraznil v rozhovoru pro iDNES.cz Doležal.