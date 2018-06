Žení se princ Wiliam, syn Lady Diany, lidumil, který čistil i latríny

A Britové mají rádi jeho. Většina si ho přeje za následníka současné královny Alžběty II., která Velké Británii vládne od roku 1952. Osmadvacetiletý William Arthur Philip Louis je ale v pořadí na královský trůn až druhý.

Příštím králem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a dalších čtrnácti nezávislých států, označovaných jako Commonwealth, se má stát Williamův otec princ Charles. To si myslí i mladý princ, který několikrát zopakoval, že by svého otce nechtěl v následnické linii předběhnout.

"Sladký hošík s baculatými prstíky"

Citlivý William a divoch Harry O dva roky mladší princ Harry je dobrým soustem pro bulvární novináře. Na rozdíl od rozvážného Williama jedná přímočaře a leckdy bez rozmyslu, což pak musí žehlit různá prohlášení z Clarence House (sídlo princů). Před šesti lety rozlítil mnohé občany Británie, když na jednu party přišel v nacistické uniformě. William zvolil kostým lva. Harry je také známý svými rozchody a opětovnými usmiřovacími akcemi s přítelkyní Chelsy Davyovou. Nyní spolu oficiálně nejsou. Harry však Chelsy údajně pozval na bratrovu svatbu jako svůj doprovod.

William, princ z Walesu, se narodil 2. června 1982 v nemocnici sv. Marie v londýnském Paddingtonu. Novopečený otec Charles tehdy podle BBC poznamenal, že hošík "vypadá vskutku sladce a má stejně buclaté prstíky, jako jsem měl já".

Hned po narození každý v Británii věděl, kolik malý Will měřil (sotva padesát centimetrů), kolik vážil (necelá tři kila) a jak vypadal (první snímky se objevily záhy po porodu). Média se nikdy nepřestala pídit po detailních informacích ze života královské rodiny, což špatně nesla především Williamova matka Diana. Snažila se své dva syny, dva roky po Williamovi přišel na svět Harry, před tlakem veřejnosti co nejvíc ochránit.

Křtiny princátka se odehrály 4. srpna v Buckinghamském paláci, v den dvaaosmdesátých narozenin královny matky Alžběty (manželku krále Jiřího VI. nyní ztvárnila Helen Bonham Carterová v oscarovém snímku Králova řeč).

Ve třech letech William nastoupil do luxusní školky Jane Mynorsové, o dva roky později začal docházet do Wetherby School a pak do prestižní Eton College. Ve škole, kterou absolvoval i jeho otec a řada dalších členů královské rodiny, začal v roce 1995.

Ten rok byl pro sotva třináctiletého Williama a jeho mladšího bratra Harryho vůbec těžký. Monarchií otřásl skandál, Lady Diana požádala o rozvod s princem Charlesem.

To nejhorší ale mělo teprve přijít. Po dvou letech skandálů a veřejného praní špinavého prádla, kterým kralovalo odhalení Charlesovy dlouholeté milenky a nynější manželky Camily Parker Bowlesové, obletěla svět šokující zpráva, že Diana zemřela.

Podle výsledků vyšetřování zahynula při honičce s paparazzii. Luxusní auto, které 31. srpna 1997 vezlo Dianu a jejího přítele, milionáře Dodiho al-Fayeda, se roztříštilo o pilíř jednoho z pařížských tunelů. Štafetu nechuti k dotěrným novinářům po matce časem převzal mladší syn Harry, který se s žurnalisty čas od času i popere.

Není divu. Každého tehdy dojal pohled na dva chlapce, Williamovi bylo patnáct a Harrymu třináct, kráčející za rakví své matky od Buckinghamského paláce k Wesminsterskému opatství. Tehdy ztratili svou hrdinku a ochránkyni. Matku, která chtěla, aby měli co nejnormálnější dětství. Tedy něco, o čem se jejich otci a dalším členům královské rodiny do té doby mohlo jen zdát.

Po ukončení studií v Etonu, kde William dosáhl nejlepších výsledků v historii rodiny, si mladý princ vzal rok "volno" a nastoupil do armády. Zúčastnil se cvičení v Belize a s organizací Releigh International odjel do jihoamerického Chile. Celý svět tehdy pobaveně sledoval záběry následníka britského trůnu se štětkou, kterak čistí společné latríny. Tak se v panovnické rodině do té doby nikdo zvěčnit nenechal.

Student, pilot, lidumil

V roce 2001 nastoupil na proslulou univerzitu St. Andrews ve východním Skotsku, rozhodl se studovat dějiny umění. Moc mu to ale nešlo a nedokázal si zvyknout na univerzitní život. Málem ze školy odešel. Nakonec mu pomohla spolužačka a kamarádka z tenisu Kate Middletonová. Přesvědčila ho, aby školu nevzdával a třeba změnil obor.

William Wales, jak si na univerzitě říkal, přestoupil na geografii. S Kate a dalšími dvěma kamarády si našel společné bydlení a časem se svou spolubydlící začal chodit. Oba promovali v roce 2005 a společně odešli do Londýna.

Princ William s Kate Middletonovou

V témže roce William prvně sám oficiálně vyrazil na Nový Zéland, kde zastupoval královnu na oslavách ukončení druhé světové války. Princ se také stejně jako jeho matka rozhodl věnovat charitě. V rámci propagace organizace Centrepoint, která se stará o mladé bezdomovce, strávil noc ve spacáku pod jedním z londýnských mostů. Oblíbený princ podporuje celou řadu charitativních projektů.

Po získání magisterského titulu na St. Andrews začal podobně jako mladší bratr Harry rozvíjet vojenskou kariéru. Loni v prosinci absolvoval kurz a stal se pilotem vrtulníků záchranné služby Královských leteckých sil RAF. Na slavnostním ceremoniálu ho už Kate Middletonová doprovázela jako oficiální snoubenka.

Neurozená dcera obchodníků s hračkami a proprietami na dětské oslavy, která stojí po jeho boku už více než deset let. Svůj vztah zpečetí 29. dubna sňatkem ve Westminsterském opatství.