Ženatý Hejlík přiznal přítelkyni, randí s modelkou Veronikou

Po boku nové přítelkyně doslova září a je očividně velmi šťastný. A to i přesto, že novému vztahu na kráse ubírá jedna podstatná, nikoli však neřešitelná skutečnost. Hejlík ještě není rozvedený.

A rozvod nejspíše nebude jednoduchý. Dcerku Klárku si doposud ještě manželé Hejlíkovi střídají, problém bude hlavně s dělením majetku. Hejlíkovi totiž společně obývali farmu. "Tohle bych nerad komentoval," řekl.

Rozchod s manželkou pro něj byla velmi smutná událost, se kterou se zpočátku těžko vyrovnával. Sílu mu dodávala práce a postupně také Veronika číslo dvě, která jeho svět opět rozsvítila. Své kamarádce, která herce s novou láskou seznámila, může být opravdu vděčný. Blondýnka Veronika je totiž mezi kolegyněmi z modelingu velmi oblíbená zejména pro svou milou, upřímnou a optimistickou povahu. Navíc je opravdu moc krásná.

Kromě nedořešeného rozvodu je ale mezi novými milenci ještě jedna překážka - vzdálenost. Šebková bydlí v Praze, Hejlík v Říčkách u Brna. I když se už herec Městského divadla v Brně poohlíží po nových pracovních příležitostech v Praze, stěhování do hlavního města zatím neplánuje.

"Je to hodně těžké rozhodnutí. Všeobecně ale věci nerad plánuji. Hodně o tom mluvíme a přemýšlíme, nejdříve ale musím dořešit to, co je rozřešené. To je teď nejdůležitější," vrací se náznakem k záležitosti týkající se ukončení manželství.

Hejlík se naposledy vydal do Prahy kvůli moderování slavnostního křtu kalendáře The Beautiful Mind, kterého se ujal společně s Ester Janečkovou.