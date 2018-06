Ženám imponuje velké pozadí Jennifer Lopezové

Teď předstoupila před veřejnost s novým nápadem a začala na sebe upozorňovat propagací implantátu pro zvětšení hýždí. Plastické chirurgy potěšila a nejznámější modelky šokovala. Má Jennifer opravdu představu, že ženské tělo by mělo mít plnější tvary, nebo trpí mindrákem v době anorektické štíhlosti modelek a hodlá proti tomu bojovat? Vypadá to, že veškeré dohady nechávají hvězdu showbyznysu docela chladnou. Má přeci to nejbáječnější tělo s ladnými křivkami a to jí nikdo nevezme.



Prodej zeštíhlujícího a stahujícího spodního prádla vzal náhle za své, když Jennifer vypustila do světa novou zprávu o tukových implantátech. Zeštíhlování se náhle stalo "outem" životního stylu. Ne všichni odborníci jsou nadšeni, ale chvály a ocenění se Jennifer Lopezová dočkala od plastického chirurga Dr. Thomase Robertse.



S úsměvem novou situaci komentoval: "Tímto výrokem paní Lopezová poslala hit minulého století, totiž zeštíhlovací metody v plastické chirurgii, do důchodu. Ženy k nám opravdu začaly přicházet, abychom jim zakulatili partie tak, jak to můžeme vidět na zadečku Jennifer Lopezové. Svým velkým zadkem tak učinila velký rozruch. Konečně, za vším jsou opět muži. Oni hodnotí velká prsa a kulatý zadeček s vosím pasem za nejpřitažlivější část ženské postavy."



Nový a krásnější zadeček a´ la Lopezová si každá žena může dopřát za zhruba 200 000 korun. Jde o nenáročnou operaci sestávající ze dvou úkonů. Při prvním z nich se z problematických částí odsaje tuk a naopak v části druhé se vpraví do zadečku a na boky nespokojené ženy. Nejpreferovanější plastická operace posledních let tak náhle nabrala otáčku o sto osmdesát stupňů a noční můra mnoha dívek se proměnila v diktát módy.

