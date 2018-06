Ženáč Robbie Williams: manželství je nesmysl a nevěra je přirozenost

Williams se s Fieldovou oženil teprve loni, ale o institutu manželství si stále myslí své. Podvádění bere jako lidskou přirozenost.

Robbie Williams a Ayda Fieldová

"Pravidla nejsou nastavena správně, protože lidé souloží mimo manželství, mimo své vztahy. Pak jsou přistiženi a je to každý týden v tisku. Co to znamená? Myslím, že to znamená, že jsme stvořeni k souložení. A manželství, celá ta instituce, je umělý nesmysl," řekl zpěvák pro magazín Esquire.

Manželku by ale prý nepodvedl už jen kvůli představě, že by jí to zlomilo srdce. "To je poslední věc, o niž stojím. Potkal jsem Aydu, zamiloval se do ní, tak se to stalo," vysvětlil.

Robbie Williams a Ayda Fieldová - první novomanželské foto v magazínu Hello! Jason Orange, Howard Donald, Robbie Williams, Mark Owen a Gary Barlow na obálce prosincového magazínu Q Robbie Williams v Praze

Zpěvák také prozradil, že si dvakrát týdně píchal injekce s hormony, aby se zbavil letargie. Měl totiž příliš nízkou hladinu testosteronu a jeho sexuální apetit byl, podle lékařů, na úrovni stoletého muže.