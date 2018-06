Žena za pultem Švorcová bude volit Sympaťáka roku

"Souhlas Jiřiny Švorcové nám udělal pochopitelně velkou radost. Ona sama se na svou roli porotkyně už moc těší," řekl moderátor a mluvčí soutěže Luboš Xaver Veselý.

Dalšími porotkyněmi by měly být Eva Decastelo, Jitka Asterová, Heidi Janků, Zuzana Belohorcová a Eva Jurinová. "O přesném složení poroty se ale stále jedná, stejně jako o dalších podrobnostech," upozorňuje Veselý.

Jitka Asterová Eva Decastelo

Podle jeho vyjádření by nový typ soutěže neměl v žádném případě ohrozit konání už tradiční volbu Muže roku v Náchodě, jejíž pořadatelem je David Novotný.

A i když porotkyně, s výjimkou Jiřiny Švorcové, jsou de facto totožné, odůvodňuje to mluvčí tím, že ony samy projevily zájem "zgustnout si" při výběru pohledných mužů.

"Jsou to pěkné ženské, zajímají je chlapi. Nám ale nejde jen o mužskou krásu, není to soutěž modelů. Šanci uspět bude mít každý muž od 17 do 40 let, který má charisma a je přirozený," říká.

Soutěž Sympaťák roku má propagovat především pozitivní pohled na svět, podporovat myšlenku fair play a oslavovat zdravý životní styl.

Vítěz postoupí do mezinárodní soutěže Man of Europe, která by se měla konat v Praze na podzim příštího roku.