Žena z Kansasu seděla dva roky na záchodě

Když nejmenovaný majitel bytu z města Ness City zavolal muže zákona, aby si pro pětatřicetiletou ženu přijeli, protože sedí dva roky na toaletní míse a odmítá z ní vstát, znělo to jako hloupý žert.

Jenže dotyčná skutečně trávila na záchodě čtyřiadvacet měsíců dobrovolně a svaly jejích nohou byly tak atrofované, že ji neudržely ve stoje.

"Nebyla přilepená. Nebyla přivázaná. Byla tam prostě fyzicky připevněná svým tělem. Těžko si to představit… Mně to pořád činí potíže si to představit,“ uvedl šerif Brayn Whipple z okrsku Ness.

Žena byla po příjezdu policie zcela dezorientovaná a ze svého dvouletého vězení odmítla odejít. "Řekla nám, že nepotřebuje žádnou pomoc a že je v pořádku a že nechce odejít,“ uvedl Whipple pro World Net Daily.

Šestačtyřicetiletý majitel bytu a přítel dotyčné čekal dva roky, než policii zavolal. Teprve po čtyřiadvaceti měsících si prý uvědomil, že s jeho láskou není něco v pořádku. Celou dobu jí však na záchod nosil oddaně vodu a potraviny.

"Oddělali jsme záchodové prkýnko a to sedátko šlo s ní až do nemocnice. Tam ho teprve odstranili z jejího těla,“ dodal šerif.

Policie případ stále vyšetřuje, neboť bylo shledáno, že dotyčná je naprosto v pořádku. Muž byl obviněn se zanedbání péče, nahrává mu ovšem to, že jeho partnerka byla zcela při smyslech a na svém uvěznění trvala.