Žena z džungle si na lidi nezvykla a vrátila se do kambodžského pralesa

14:13 , aktualizováno 14:13

Rochom Pngieng našli nahou před třemi lety v pralese. Neuměla mluvit, protože od osmi let, kdy zmizela z domova, žila mezi zvířaty. Pokus o její začlenění do společnosti se ale po třech letech zhroutil. Devětadvacetiletá žena utekla zpět do divočiny.