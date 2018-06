Žena v pokušení Lenka Vlasáková čeká čtvrté dítě

Lence Vlasákové se díky těhotenství podařilo propojit osobní život s pracovním. V inscenaci Musíme si pomáhat, kterou uvádí Divadlo Na Jezerce, totiž ztělesnila roli těhotné ženy.

"Nevěřím ale, že to, co člověk hraje na jevišti, se promítne i do jeho života. Hrajeme přece kladné i záporné role," říká s úsměvem půvabná herečka.

Lenka Vlasáková a Jiří Macháček v inscenaci Divadla Na Jezerce Musíme si pomáhat

Divadlo Na Jezerce počká na Lenku Vlasákovou do září, kdy se opět vrátí na jeviště, a tak do té doby nebudou na repertoáru divadla hry, v nichž tato herečka hraje, tedy Musíme si pomáhat Petra Jarchovského a Na dotek Patricka Marbera, v němž účinkuje spolu s Janem Dolanským.

"Jsem moc ráda, že ředitel divadla Honza Hrušínský na mě do podzimu počká," říká Vlasáková.

Lenka Vlasáková s Janem Dolanským

"Lenka je výborná herečka a nebylo by fér její role kvůli několika měsícům přeobsazovat. Na podzim se diváci se skvělými inscenacemi Jana Hřebejka opět na Jezerce setkají. Lence Vlasákové přejeme krásné a zdravé miminko," říká Jan Hrušínský.

Z prvního vztahu má Lenka Vlasáková dceru Sofii, s Janem Dolanským pak dceru Amálii a syna Maxmiliána.