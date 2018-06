Za operaci je připravena zaplatit 3250 liber. "Chci, aby pociťoval sebevědomí v souvislosti s tím, jak vypadá. Jestliže by to znamenalo prsní implantáty, ať je tomu tak.

Bude-li to pro Jennu vhodné, až jí bude šestnáct, a bude-li to považovat za vhodné lékař, dostane (dcera) souhlas (od rodičů) a zaplatíme za to," pravila. Dcera trvá na tom, že si o operaci rozhodne sama. Šestnácté narozeniny oslaví v srpnu tohoto roku.