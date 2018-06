Žena trpí kvůli svému libidu: po nehodě se z ní stala nymfomanka

Devětatřicetiletá Joleen Baughmanová byla před dvěma lety zraněna při autonehodě. Poranila si nervy na dně pánve, které jsou zodpovědné za kontrolu chtíče. Po sexu teď touží nepřetržitě a uspokojená se cítí pouze chvilku po orgasmu. Vzrušuje ji jakýkoli pohyb, ať už luxuje, jede autobusem nebo jenom chodí po místnosti.

"Je to nesnesitelné. Jen tření mého oděvu mě vzrušuje tak, že sotva dokážu myslet. Je to velmi trapné," řekla deníku Daily Telegraph Baughmanová.

Lékaři u ní diagnostikovali syndrom permanentního sexuálního vzrušení. Poprvé ho pocítila šest měsíců po nehodě, kdy se doma zotavovala ze svých zranění.

"Začala jsem cítit intenzivní sexuální potřebu. Přišlo to z ničeho nic a úplně mě to pohltilo. Trvalo to celý den a dost mě to šokovalo, protože normálně nejsem v sexu nijak průbojná," řekla Baughmanová, která žije se svým manželem už dvacet let a přiznala, že nejdřív je taková změna v sexuálním životě potěšila. "Brian byl nadšen, že poprvé jsem to já, kdo chce sex. Já jsem byla taky ráda, že ho můžu uspokojit," přiznala Joleen, která ovšem plného uspokojení stále nemohla dosáhnout.

Z jejího chtíče se brzy stala noční můra. "Můžeme mít sex, ale mně to neuleví. Tak na to můžeme jít podruhé a už to i bolí, ale pořád to chci, dokonce víc než předtím. Když na to jdeme potřetí, může to být agonie, ale pořád se mi neuleví," popsala Baughmanová svá sexuální muka a dodala, že byla velmi překvapená, když jí lékaři řekli, že má takové stavy následkem nehody a ne kvůli nějaké psychické poruše.

Zatím se pro ni nenašla vhodná léčba, takže bere prášky na spaní a kdykoli pocítí vzrušení, lehá si na zem a pokouší se uklidnit, aby utlumila všechny vibrace.