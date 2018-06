Žena slyšela poprvé v životě svůj hlas, neubránila se slzám

Sarah Churmanová mluví perfektně anglicky, ačkoliv se poprvé slyšela mluvit teprve před pár dny. Od dvou let nosila naslouchátko, pak se naučila také odezírat ze rtů. Svou řeč ale vysvětluje hlavně láskou k literatuře.

"Celý život mě chválili za to, jak dobře mluvím. Vlastně to neumím vysvětlit jinak než svou vášní pro četbu, jazyk a angličtinu. Moje ztráta sluchu byla a je považovaná za velmi vážnou, hodně tvrdě jsem pracovala, abych mohla komunikovat. Jediné, co k tomu můžu říct, je 'Bůh je dobrý'," citoval mladou Američanku The Huffington Post.

Lékaři voperovali Churmanové implantát Esteem před osmi týdny. Zařízení umístili do středního ucha, kde přijímá vibrace a ty pak posílá do zvukovodu a současně převádí na elektrické signály, které pak mozek dekóduje. Implantát také minimalizuje šumy a ozvěny.

Stejné zařízení voperovali lékaři v červnu také osmiměsíčnímu Jonathanovi, který tak mohl poprvé slyšet hlas své matky. Když na chlapce zavolala jménem, otočil se a začal se na ni smát, což všem okolo také vehnalo slzy do očí.