Žena s tváří víly a tělem Venuše

Slza na tváři Ivety Bartošové je nejmódnější ozdobou. Šaty od Versaceho barevně přesně ladí s líčením. Pudr se pomocí "lustračního" štětce nanáší pouze krouživými pohyby. Vizážista Ivo Špés, jenž patří k naší absolutní špičce a byl proškolen přímo v Paříži u Freda Farrugii, pečlivě líčí "srdíčko" rtů. Líčení Candide, které Fred Farrugia navrhal pro Lancome, používá zejména pudr a lehké, pastelové barvy.

Nové jarní líčení s označením Candide je ve znamení zelené, modré a růžové. Tato trojice totiž ladí jak s nejmódnější šedou barvou, tak s jemnými pastely, jež se budou v následujících měsících nosit. Zelená symbolizuje vodu, modrá vzduch a růžová je jako nádech kyslíku. Je tedy konec příliš výrazným rtěnkám i černým nehtům.Velký důraz při líčení klade Farrugia na použití speciálního pudru Blanc Neige. Jde o lehký kompaktní pudr, který svým složením dokáže odrážet světlo, a tak dodává pokožce až hedvábně porcelánový vzhled."Na jeho aplikaci je však nutné používat štětec s optickými vlákny," tvrdí vizážistka Lily Tichá z firmy Beauty World. "Jednotlivá vlákna mají na konci jakoby malé háčky, jež zachytávají pouze určitou část pudru. Proto se také tomuto štětci říká trochu ironicky lustrační."Nanášet by si ho měl člověk jemnými krouživými pohyby. A pozor - zapomenout se přitom nesmí ani na uši!Změna platí i u očí. Líčí se pouze pohyblivá část víčka, pod oči se pak na večer používají nadále stíny s flitry.I rty se líčí méně. Rtěnkou se natírají pouze do "srdíčka" a nakonec se přelíčí průhledným voskem.Zdravíčka přijdou na střed tváře. Tyto "syslíky" si podle zpěvačky Ivety Bartošové určí každý snadno: stačí, když se usmějete a zdravíčko pak nanesete tam, kde vidíte svůj úsměv.Coby zlatý hřeb svého nového stylu líčení nabízí Fred Farrugia ženám velkou stříbřitou slzu. Lepí se na tvář pomocí speciálního, lehce odstranitelného lepidla, které je samozřejmě dermatologicky i oftalmologicky testováno. Stačí počkat osm sekund - a pak slzu přiložit na pokožku. Na rozdíl od těch přirozených si ji můžete před spaním pečlivě uložit do krabičky na příští použití