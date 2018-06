Žena s největším poprsím na světě po dalším zvětšení bojuje o život

Třicetiletá Sheyla Hershey je na chirurgickém stole jako doma. Prodělala už 30 plastických operací. I když nosí na hrudi už 4 litry silikonu, pořád jí to bylo málo. Protože v Americe nesmí plastičtí chirurgové implantovat víc než 3,7 litru silikonu, odjela modelka na operaci do Brazílie. Po návratu se ale začala cítit zle a byla hospitalizována v Houstonu. "Měla jsem vysoké horečky a velké bolesti. Nemohla jsem dýchat, bylo to strašné," řekla Hershey serveru popcrunch.com.

Touha po ještě větších ňadrech ji dostala až na pokraj smrti. Po operaci totiž dostala stafylokokovou infekci, která se rozšířila do obou prsou a další operace byla nevyhnutelná. Při ní lékaři odebrali implantát i kus vlastní tkáně ženy, aby zabránili šíření infekce. Paradoxně tak možná místo dalšího zvětšení o svá výstavní ňadra modelka přijde.

Lékaři jí teď podávají nitrožilně antibiotika a obávají se, že budou muset jedno prso odoperovat úplně.

Hershey, která je matkou ročního syna, si uvědomuje, že její posedlost zvětšováním je nezdravá a je teď odhodlána udělat cokoli, aby se uzdravila. "Pochopila jsem po tom, čím teď musím procházet, že to za to nestálo. Kdybych mohla vrátit čas, udělala bych to," lituje teď svých rozhodnutí modelka.