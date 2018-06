Žena porodila navzdory potratu

10:10 , aktualizováno 10:10

Norská dívenka projevila sílu charakteru, když přišla na svět bez ohledu na to, že se jí její matka chtěla zbavit potratem a otec se ještě před jejím početím podrobil sterilizaci. "Bylo tomu těžké uvěřit. Žádný z lékařů nás neupozornil na to, že se to může stát," řekl agentuře Reuters otec dnes již roční holčičky.