Žena pokousala pitbula

Když zuřivá fenka pitbula napadla Amynu dvanáctiletou labradorku Ellu, osmatřicetiletá Riceová nezpanikařila a ihned se snažila svého milovaného pejska vyprostit z čelistí utočící bestie. Nejprve to zkoušela ručně, to se jí však nedařilo, neboť pitbuleriér Ellu pevně svíral v čelistech.

"Nakonec jsem pitbula kousla do nosu," řekla Amy reportérům místního listu Star Tribune. "Neměla jsem to v úmyslu, ale nakonec to tak dopadlo. Prokousla jsem mu kůži a v puse ucítila jeho krev. Věděla jsem, co se děje a říkala jsem si, že to není dobrý."

Místní úředník odpovědný za zdraví a chování zvířat, Dan Niziolek, řekl, že ani nejzkušenější z jeho spolupracovníků se s něčím takovým nesetkali. "Setkáváme se ale s lidmi, kteří pro ochranu svého zvířete udělají cokoliv," dodal Niziolek.

Pitbulka nebyla zraněna vážně, ale Amy se teď musí podrobit testům na vzteklinu a postarat se o zranění své dvanáctileté labradorky Elly.

Pitubulka jménem Frances byla dána do karantény, ale nebyla majiteli odebrána. Amy to moc nepotěšilo. "Já jsem si byla jistá, že mi moje Ella v náručí umírá. Bylo to strašné. Mohlo to být dítě. Mohlo to být o hodně horší. Opravdu nevím, proč policie nezasáhla důrazněji."