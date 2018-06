Držení lahve ňadry jako osvěta? Žena po mastektomii to odmítá

Výzva začala prý jako legrace, která si měla vystřelit z charitativních video kampaní typu Ice Bucket Challenge, ale lidé to jako vtip nepochopili a videa přibývala. Podle tvůrce Dannyho Frosta se z toho stala osvětová kampaň, aniž by to s modelkou Gemmou Jaxx původně plánovali (více čtěte zde).

Jenže dočkali se i hromady kritiků, a to i z řad skutečně nemocných žen. Aimee Fletcherová (32), která podstoupila dvojitou mastektomii, dala na Twitteru jasně najevo, co si o výzvě myslí. Vyfotila se s lahví mezi jizvami po odebraných ňadrech. „Nevypadám krásně?“ napsala k fotce.

Podle ní není na rakovině prsu nic zábavného ani sexy a nechápe, jak by mohla výzva s prsatými ženami pomoci osvětě.

„Proč lidi pořizují snímky té části těla, kterou rakovina prsu ničí, mi není jasné,“ napsala.

Připadá vám výzva s držením limonády mezi ňadry jako osvěta?