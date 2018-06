Žena? Muž? Miss Francie čelí nařčení

"Elodie Gossuinová je dokonalá a krásná mladá žena," sdělila rozhlasové stanici RTL Genevieve de Fontenayová, hlavní porotkyně francouzské soutěže o letošní královnu krásy. Odmítla informace internetového deníku, které jsou podle ní velkou a cílenou dezinformací. "Je to normální kandidátka soutěže jako kterákoli jiná," řekla o mladé studentce zdravotní školy de Fontenayová.

Podle Daily News však pořadatele problém, zda se Miss Francie narodila jako žena, zaměstnával po celou úterní noc.

"Naše pravidla jsou jasná: všechny kandidátky musí být ženy, jako ženy se musí i narodit," sdělila Daily News Mary Hilliard McMillanová, mluvčí soutěže.

Odkud se pochyby vzaly?

Daily News se příliš nenamáhal s hledáním odpovědi. Hovoří o "zprávách, které se objevily na internetu". A novinka byla na světě.

Pořadatelé jsou přesto vzrušeni. V soutěži, která se stala oblíbenou hračkou movitého milovníka ženské krásy, Donalda Trumpa, nechtějí nic ponechat bez povšimnutí. "Pokud by se tato informace ukázala jako pravdivá, posadili bychom ji do prvního letadla a poslali domů," uvedla McMillanová pro agenturu Reuters.

Pochyby o způsobilosti jedné z uchazeček nakonec nenechaly v klidu ani samého miliardáře a stavitele mrakodrapů Donalda Trumpa. "To bude velice zajímavé," nechal se slyšet. Pořadatelé se zatím vyjádřili, že z podstaty soutěže již vyplývá, že nedokonalá proměna soutěžící v ženu by se nutně odhalila.

"Každá z uchazeček prochází registrací, vyzkouší si několikery šaty, potom pózuje v plavkách. Jsou tady určitá ustanovení," vysvětlila McMillanová. Personál má podle ní již takové instrukce, aby případné pochyby proti pravidlům soutěže pořadatelům nahlásil.

Pořadatelé nicméně dosud nekonzultovali své pochyby s osobou nejpovolanější, totiž s Elodie Gossuinovou. "Zatím cestovala, nebyla k dosažení," vysvětlil to newyorský Daily News.

Prozatím alespoň řeší, co by si počali, pokud by se provinění přece jen prokázala. Není to tak zcela nemožné, jak by se mohlo zdát. Podobný případ, kdy transsexuál vyhrál soutěž krásy, již zaznamenali v minulosti například v Thajsku.

"Nebyl by to problém," říká McMillanová. Do soutěže by automaticky postoupila druhá dívka v pořadí v národním finále.

Prozatím se podle všeho povedla jedna věc. O vcelku zanedbatelné soutěži se hovoří. A jindy zívající kostaričtí taxikáři nemluví o ničem jiném, než že by to třeba také v té soutěži zkusili.