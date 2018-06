Žena, kvůli níž málem padl americký prezident

Stejně jako mnoho jejích vrstevnic se devětadvacetiletá Monica Lewinská snaží shodit nadbytečná kila. A stejně jako ostatní si vede se střídavými úspěchy.

Podobně jako jiné ženy by si chtěla najít toho pravého, ale ne a ne se to podařit, přestože pořád dostává nabídky k sňatku. Avšak o ty zřejmě tolik nestojí. A naopak, u mužů, kteří by se jí zamlouvali, se bojí své pověsti. „Tak si to představte,“ připustila v jednom rozhovoru, "přivede mě představit domů a řekne: To je Lewinská, ta od Clintona..."



Na rozdíl od jiných žen však Lewinská téměř vše dělá před očima celé Ameriky - ať už v reklamních sloganech na dietu či rozhovorech pro televizi CNN. A aby splatila milionové účty za advokáty, kteří ji zastupovali při aféře s Clintonem, bude to asi muset dělat do konce života.



"Právě se snažím uživit a zaplatit účty právníkům, takže se snažím najít nejlepší způsob, jak to udělat," prohlásila v CNN před více než dvěma lety, kdy ji zpovídal věhlasný Larry King.

Skandál podle Moniky

Bývalý americký prezident Bill Clinton nebyl žádný vzor manželských ctností, jen jednou ho to však opravdu mrzelo. Románek s Monikou Lewinskou a především to, že o něm lhal, málem způsobil, že byl z Bílého domu vyhnán.



Lewinská se stala jednou z nejznámějších žen na světě. Clinton při vyšetřování přiznal jen to, co přiznat musel. A nyní, kdy není prezidentem, už o skandálu nemluví vůbec. Není divu. Jediným zdrojem informací tak zůstaly výpovědi samotné Moniky.



Necelý rok poté, co Clinton málem padl, vydala Lewinská knihu Monica, můj příběh. Vyplatilo se jí to, neboť se svezla na doznívající vlně zájmu, takže knihy se prodalo okolo půl milionu výtisků.





Monica Lewinská

Nejslavnější odhozená milenka všech dob se narodila Berniemu a Marcii Lewinským 23. července 1973 v San Francisku. Rodina byla poměrně zajištěná. Otec známý lékař, matka mimo jiné autorka cestopisných knih. Když se na konci osmdesátých let rodiče rozváděli, vysoudila matka desítky tisíc dolarů na výživné.

Do školy Monica chodila v Los Angeles, na střední školu v Beverly Hills. V prostředí, kde je měřítkem úspěchu štíhlá postava a blonďaté vlasy, nemají černovlasé boubelky moc místo. Monica dostala přezdívku Big Mac.

Hloupá nebyla, ohromovala svými úsudky a fotografickou pamětí - snad proto ze sebe později s takovou jistotou sypala data a místa, kde se setkala s Clintonem. Po střední škole studovala psychologii v Portlandu, kde opět excelovala. Získala titul magistra a začala se připravovat na postgraduální studium.

Na jaře 1995 přichází rodinný přítel s nabídkou na půlroční stáž v Bílém domě v legislativním oddělení. Aby unikla kolotoči návratů a rozchodů s ženatým Andym Bleilerem, Monica přijímá...

Monica v ní podává úplně jiný obraz, než si veřejnost vytvořila. Prezidenta, jak tvrdí, upřímně milovala a byla přesvědčena, že on miluje ji. Sexuální styky mezi nimi nehrály hlavní roli, strávili spolu mnoho času v hovoru, prezident jí často volal domů. Mluvili spolu o nejrůznějších věcech, Monica mu dokonce občas dávala i lekce z psychologie.V některých momentech kniha čpí špatně skrývanou naivitou. V jedné chvíli najde Monica prezidenta zasmušilého, neboť se právě dozvěděl o smrti amerického vojáka v Bosně. Je zlé dozvědět se, že někdo zemřel na tvůj rozkaz, říká Monice. "V té chvíli jsem si říkala, že máme jako země ohromné štěstí, když naším prezidentem je tak starostlivý a chápavý muž. Byl to milník, který mě přivedl blíže k tomu, abych se do něj zamilovala."

Hrdinka divadelní hry

Životem se nyní Monica protlouká se střídavými úspěchy. Tak třeba krachem skončila reklamní akce, při níž propagovala dietu firmy Jenny Craig, která jí měla vynést zhruba deset tisíc dolarů za každý shozený kilogram. Snadný výdělek, zdá se vám? Omyl. Monica sice měla co shazovat, protože stres z aféry s Clintonem léčila pizzou, koláčky a zmrzlinou, takže za pár měsíců vážila při výšce 162 centimetrů téměř metrák a skoro nikdo ji nepoznával, ale... Chyběla vůle, takže podmínky smlouvy i přes perfektně vypracovaný dietní program nedodržela. Firma se jí zbavila.



Naposledy se Monica připomněla letos v březnu, kdy televize HBO vysílala hodinu a půl trvající pořad "Monica In Black And White". Černobílý film, Monica sedí na pódiu, klátí nohama a odpovídá na dotazy. Většinou jsou vlídné, chápající, avšak zazní i ohlas: "Mám už po krk těch vašich slintů". Monica na tazatele chvíli jen tak hledí a pak dokazuje, že se přece jen něco naučila. "A proč jste sem tedy přišel?" odpovídá milým hlasem.



Málokomu se poštěstí, že by o něm byla napsána divadelní hra. Lewinská k výjimkám patří. Na scéně sedí dvě ženy a rozmlouvají po telefonu. Baví se o práci, o mužích... a až na konci se ukáže, že představují Moniku Lewinskou a její kamarádku Lindu Trippovou. To je ta dáma, která Moničiny telefonáty nahrávala a ty, v nichž se jí svěřovala se vztahem ke Clintonovi, pak posloužily jako důkaz vyšetřovateli Kennethu Starrovi.



Film i divadelní hra Monice pomohly splatit část dluhů. Musela však vymyslet, jak se živit dál. Nápad je to docela originální. Ručně plete kabelky a prodává je on-line po internetu. Nejde o reklamní trik, záliba Lewinské v ručním pletení je zdokumentována už od dětství. Vyrábí osm modelů v cenách od 70 do 130 dolarů. Na každé tašce je etiketa: "Zhotovena právě pro tebe od Moniky".

Celebrita v ústraní

"Od aféry s Clintonem jsem měla tři muže," prozradila Monica Lewinská v rozhovoru pro britský časopis Night and Day. To jsou přesně ty výroky, na které veřejnost čeká.



Případ, který na konci devadesátých let otřásl Bílým domem, se už dávno uzavřel, Clinton ve funkci přežil až do konce volebního období, užívá si prezidentského důchodu - a Monice Lewinské se změnil život. Přestože její sláva se pomalu rozplývá, těžko někdy bude neznámou ženou. Na to byl skandál příliš žhavý.



Nejspíš se o ní pořád bude vědět, i když zůstane v ústraní.