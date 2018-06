Žena, která rozbitou lahví zranila DiCapria, půjde na dva roky do vězení

Proces s Arethou Wilsonovou měl začít v pátek, ale obviněná dala přednost dohodě s prokurátorem, který předpokládá dvouletý trest vězení. Rozsudek by měl být oficiálně vynesen 22. listopadu.

Paní Wilsonové by se mělo odečíst od trestu 330 dní, které již strávila za mřížemi v Los Angeles.

Aretha Wilsonová, která napadla rozbitou lahví Leonarda DiCapria, odchází od soudu v Torontu

Událost se vztahuje k 17. červnu 2005. Při předběžném slyšení letos v létě jeden svědek vypověděl, že Leonardo DiCaprio s přítelem právě opouštěli slavnost organizovanou v Hollywoodu, když tam vtrhla paní Wilsonová a začala je urážet. Potom se pustila do herce.

"Udeřila ho sklenicí vína do tváře, do krku a ucha," vypověděla Eustace Hicksová. Herec Titaniku byl údajně převezen do nemocnice, odkud odešel s několika stehy. Paní Wilsonová utekla do Kanady, odkud byla vydána do USA kvůli soudu.

Soudce Edmund Willcox Clarke Jr. loni po pohledu na fotografie se zraněním rozhodl, že paní Wilsonová musí před soud. "Nejsou to nezanedbatelná nebo malá zranění," řekl.