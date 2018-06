VIDEO: Žena dostala hysterický záchvat, protože se jí vybil telefon

Mladá žena v metru spustila ohromný nářek střídaný s projevy vzteku. Křičela, bouchala do telefonu ve snaze ho oživit a dupala do země, až jí spadla bota. To vše jen proto, že se jí mobil vybil.

Ostatní pasažéři na ni koukali, ale s nikým to nepohnulo, jako by na podobné projevy byli zvyklí. Jeden z cestujících si ženu natočil a video zveřejnil na Facebooku, kde se mu smějí statisíce lidí z celého světa.

Ačkoli je její reakce extrémní, úzkost z odpojení je u mladých lidí stále rozšířenější. Zatímco lidé starší třiceti let ještě pamatují svět bez mobilních telefonů a mnozí vydrží bez spojení i několik dní, mladší takový svět vůbec neznají a mají problém bez něj přežít pár minut.

Podle společnosti Cisco 90 % osob mladších třiceti let trpí tzv. nomofobií, tedy strachem ze ztráty mobilního signálu. Je to nový druh chorobného strachu, který se projevuje jako vysoký stres a nervozita či neschopnost fungovat ve chvíli, kdy člověk nemá u sebe mobilní telefon.

„Tato fobie funguje podvědomě,“ tvrdí Kevin Bloch ze společnosti Cisco, která provedla výzkum na téma nomofobie. „Nomofobici trpí závislostí na svém telefonu a začnou pociťovat úzkost, kdykoli telefon nemají u sebe,“ dodal.

V Česku trpí nomofobií každý druhý uživatel mobilního telefonu.