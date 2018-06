Zemřela vdova po Oskaru Schindlerovi

Roku 1949 pár emigroval do Argentiny. O osm let později Oskar Schindler svou ženu opustil a zanechal ji v Argentině bez prostředků. V roce 1974 zemřel. Emilie Schindlerová se vrátila do Německa teprve letos.

Dlouholetý právní spor o pozůstalost svého muže vedla se Stuttgartskými novinami, které vlastní slavný "Schindlerův seznam" se jmény zachráněných Židů. Dokumenty byly dědici pozdějšího důvěrníka Oskara Schindlera přenechány novinám k rozboru. V červnu dostala Emilie jako vyrovnání přislíbeno 25 tisíc marek za zveřejnění dědictví.