Sama se o sebe dokázala postarat do svých 107 let, kdy se musela přestěhovat z bytu do pečovatelského ústavu.

"Byla to velká stará dáma. Cítila se duševně dobře do poslední noci," řekl představitel ústavu Lesley Powell s tím, že Morrisová zemřela v klidu, prostě usnula a už se neprobudila.

Tým Guinnessovy knihy rekordů nebyl s to ihned sdělit, která žena je nyní nejstarší na světě. Nejstarším žijícím mužem na světě je podle knihy 111letý Američan Benjamin Holcomb z Kansasu.