Zemřela nejstarší matka na světě. Ještě starší žena se teď snaží o oplodnění

V prosinci 2006 se Carmen Bousadové splnil sen, když v barcelonské nemocnici porodila dvojčata. O dětech snila dlouho, ale čekala, až zemře její matka, o niž se léta starala. "Vždycky jsem chtěla mít dítě, ale neměla jsem příležitost a nepotkala toho správného muže," říkala Bousadová. - čtěte Ve Španělsku zemřela nejstarší "novopečená" matka na světě

Ve Španělsku ovšem většina klinik odmítá asistovanou reprodukci u žen starších 50 let, i když to tamější zákony nezakazují. Nakonec podstoupila Carmen Bousadová hormonální léčbu a umělé oplodnění v Americe. Svůj věk tehdy raději zatajila, nicméně věřila, že bude žít dost dlouho na to, aby viděla své děti vyrůstat a možná se stane i babičkou. "Dlouhověkost máme v rodině. Moje matka žila do 101 let," říkala Bousadaová.

Nikdo tehdy nečekal, že se u Carmen Bousadové projeví rakovina. Nejstarší matka teď po sobě zanechala dva malé sirotky, bratry Christiana a Paua. "Děti se mají dobře a budou vychovány v naší rodině," řekl bratr zesnulé Bousadové.

Že se to může stát, ví i dvaasedmdesátiletá Britka Brownová, která za umělé oplodnění utratila už více než 900 000 korun, zatím bez úspěchu.. "Kterákoliv matka může zemřít v jakémkoliv věku. Podívejte se na Jade Goodyovou," připomněla Brownová případ účastnice reality show, která zemřela na rakovinu v pouhých sedmadvaceti letech. "Doufám, že budu žít do sta let, ale pro všechny případy jsem požádala jednoho ze svých mladších přátel, aby se ujal role poručníka," prohlásila Jenny Brownová.

Otěhotnět se pokoušela už v USA a v Itálii a hodlá dál hledat po celém světě kliniku, která by jí oplodnění in vitro umožnila. Vždycky prý toužila po dítěti, ale v mládí dala přednost studiu lékařských věd a zoologie. "Moje studia vyžadovala, abych těhotenství odkládala. Ten správný čas konečně nadešel, když mi bylo kolem padesáti, a od té doby se neúspěšně snažím o oplodnění ve zkumavce," vysvětlila.

Svému dítěti hodlá zdůrazňovat, jak moc si ho přála a je šťastná, že ho má a nezáleží na tom, kolik jí je let. "Vím, že to bude namáhavé. Od základů mi to změní život, ale já jsem na to připravena," zdůraznila.

Nejstarší matkou v Británii je Elizabeth Adeney, která dva měsíce před sedmašedesátými narozeninami porodila syna.

Titul nejstarší matky na světě sebrala Carmen Bousadové minulý rok Indka Omkari Panwar, která porodila, když jí bylo 70.