Zemřela modelka sexy-obrázků, které pomohly Británii vyhrát válku

Jisté je, že provokovala představivost miliónů Britů a příslovečnou národní prudérii. Málo cudné obrázky Jane vznikly v roce 1932, kdy se setkávaly jen s malou shovívavostí čtenářů deníku Daily Mirror. Přes nevoli politických představitelů se Jane stala hned od začátku války opiem britských vojáků.

Svůdné tvary Jane byly všemožně zvěčňovány na tankových dělech a trupech stíhaček. Ponorky a bojové lodi směly na daleké plavby brát celou zásobu jejích obrázků, které se postupně rozdávaly námořníkům. Legenda říká, že když Jane v září 1944 poprvé zcela odhalila své vnady, postoupila 36. britská divize v boji o Normandii o desítku kilometrů.

Leightonová-Porterová se vdala za britského důstojníka, a to tajně, aby nedemoralizovala jednotky. Postavu Jane také ztvárnila po válce ve filmu a začátkem 40. let při divadelním turné. Aby jí to tehdy úřady dovolily, musila slíbit lordu Chamberlainovi, který měl tehdy na starosti cenzuru, že v závěru hry bude zakrývat poprsí rukama. "Musíte mít velmi velké ruce," odpověděl

lord.