Zemřela matka Terezy Pergnerové, oznámil publicista Ondřej Suchý

„Dostal jsem smutnou zprávu - dneska zemřela Jana, maminka Terezky Pergnerové, bývalá herečka,“ napsal Suchý v neděli na Facebooku.

Poté, co zprávu přebrala některá média, Suchý vysvětlil, že na zveřejnění informace měl svolení od Terezy Pergnerové.

„Přisuzuji tu dnešní divnou smršť (jen moje webové stránky během dneška navštívilo přes 1 100 lidí) tomu, že se o odchodu Terezčiny maminky (které jsem vám tu směl oznámit s Terezčiným svolením) rozepsaly dnes všechny i ty nejhorší bulváry a všude jsem jmenovitě figuroval já, jako bych to do každého toho plátku snad osobně oznamoval. Pokud na to někde narazíte, nevěřte tomu, že se onou tragickou událostí „chlubí“ sama Tereza prostřednictvím mé osoby! Kromě dvou vět s naší společnou fotografií, které jsem zde umístil ve chvíli, kdy mně Terezka poslala SMS o tom, co se stalo, jsem ani já, ani ona s nikým o té smutné události nekomunikovali,“ řekl Suchý, který se s herečkou poprvé setkal v 60. letech a pak až v roce 2005.

Jana Pergnerová měla zdravotní potíže už delší dobu. Loni proto také chyběla na vzpomínkové akci na jejího manžela Eduarda Pergnera, který zemřel v roce 2001. Maminka moderátorky měla jedenáct let voperovanou umělou srdeční chlopeň. Před více než třemi lety prodělala embolii.