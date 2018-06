Chci na pohřbu Meryl, větrák a paparazzi, žertovala komička Riversová

Riversová zemřela na komplikace po operaci hlasivek, při níž došlo k zástavě dýchání a srdce a upadala do kómatu. Poté byla udržována při životě za pomoci přístrojů v nemocnici Mount Sinai Hospital na Manhattanu.

Ve své knize I Hate Everyone… Starting With Me (Nenávidím všechny... počínaje mnou) z roku 2012 své dceři napsala, jak by měl její pohřeb vypadat.

„Až umřu (a ano, Melisso, ten den přijde, a ano, Melisso, všechno to bude na tobě), chci, aby můj pohřeb byl obrovská showbyzová záležitost se světly, kamerami, akcí... chci umělce, paparazzi a chci, aby novináři udělali scénu! Chci, aby to bylo v hollywoodském stylu,“ napsala Riversová.

„Nechci nějakého těkavého rabína, chci pláč Meryl Streepové v pěti různých dialektech,“ prohlásila a dodala, že chce vypadat lépe, než když byla naživu. „Chci být pohřbena v šatech Valentino. Mít větrák, aby mi i v rakvi vlasy vlály stejně jako Beyoncé.“

Úmrtí matky oznámila ve čtvrtek její dcera Melissa Riversová.

„S velkým zármutkem oznamuji úmrtí mé matky, Joan Riversové. Odešla pokojně ve 13:17 (newyorského času, 19:17 SELČ, pozn. redakce), obklopená rodinou a blízkými přáteli,“ prohlásila.

Joan Riversová byla známá jízlivým humorem a v USA se proslavila především účinkováním v řadě televizních talk-show, jako byla v poslední době například Fashion Police (Módní policie), kde glosovala po boku Kelly Osbournové.

Kelly Osbourne, Earl E.J. Johnson, Joan Riversová, George Kotsiopoulos a Giuliana Rancicová v pořadu Fashion Police

Už od 60. let se objevovala v televizních pořadech The Tonight Show. Měla i několik vlastních reality show, naposledy Joan & Melissa: Joan Knows Best?, ve které účinkovala se svou dcerou. Rovněž moderovala pořad In Bed with Joan, vysílaný přes YouTube.

„Největší životní radostí mé matky bylo rozesmávat lidi. Třebaže je to teď obtížné, vím, že jejím posledním přáním by bylo, abychom se brzy zase smáli,“ řekla Melissa Riversová. Pohřeb bude v neděli v New Yorku.