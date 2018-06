Zemřela bohatá dědička Johnsonová, bylo jí třicet let

11:18 , aktualizováno 11:18

Dědička společnosti Johnson & Johnson a dcera majitele klubu amerického fotbalu New York Jets Woodyho Johnsona Casey zemřela ve věku 30 let. Oznámila to její přítelkyně zpěvačka Tila Tequila, se kterou byla Johnsonová zasnoubena.