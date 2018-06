Zemřel zpěvák Stanislav Procházka

19:40 , aktualizováno 19:40

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 29. srpna ve věku 48 let zpěvák, skladatel a textař Stanislav Procházka mladší. Sdělila to Bohuslava Holubová z tiskového oddělení České televize. Procházka byl jako zpěvák pop music populární především v 80. letech. Nejznámější byly jeho hity Rádio a já, Abeceda lásky anebo Celá škola už to ví.