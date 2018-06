Zemřel zpěvák Robert Palmer

Palmer si do Paříže odjel na dva dny odpočinout po televizním nahrávání v Británii, dodal manažer.

Pak měl odjet do Švýcarska, kde už šestnáct let žije.

Podle francouzské policie zpěvák zemřel v jednom velkém hotelu poblíž třídy Champs-Elysées.

Než se vydal na sólovou dráhu, byl Palmer členem několika britských rockových skupin.

V 80. letech se prosadil hity jako Addicted to Love nebo Simply Irresistible.

Obě písně byly známé i jako elegantní videoklipy, v nichž Palmera provázely výrazně a kontrastně nalíčené a v minisukních oblečené dívky.

V roce 1985 vytvořil Palmer také skupinu s Johnem Taylorem a Andym Taylorem z Duran Duran. Nahráli několik hitů, včetně Communication a Get it On.

Francouzská policie zahájila vyšetřování zpěvákovy smrti a nařídila jeho pitvu. To je v takových případech "prakticky automatické, zvláště jde-li o známou osobnost", řekl agentuře AFP francouzský policejní zdroj.