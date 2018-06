Zemřel pivní král z reklamy. Hrál s Kerekes, Řepkou i Čvančarovou

Režisér populárních reklam s Černohorským Tomáš Řehořek řekl iDNES.cz, že „Krále“ našli při castingu na reklamu. „Hledali jsme výjimečný zjev, takže jsme si ho všimli mezi komparsisty. Nebyl vyloženě reklamní typ, naopak, ale my jsme potřebovali výjimečnou osobnost. Vyzkoušeli jsme si ho, líbil se nám, a tak jsme se rozhodli pro netradiční krok, který se vyplatil. Bez něj by to nebylo ono. On nebyl herec, čili pivního krále nehrál, on jím byl tělem i duší. Já té smutné zprávě pořád nemohu uvěřit, ještě nedávno jsme točili pokračování reklamy k mistrovství a byl skvělý, zábavný jako vždycky. Myslím, že si nikdy ani nepředstavoval, že by vstoupil před kameru a stal se slavným.“