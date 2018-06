Zemřel otec Terezy Pergnerové

Zemřel textař Eduard Pergner, čtěte ZDE.

Eduard Pergner těžce snášel ránu, která přišla z jeho bezprostřední blízkosti. Jeho dcera Tereza se v devadesátých letech stala idolem dospívající mládeže. Měla svůj televizní pořad Čágobelo šílenci, plnila titulní stránky časopisů. Málokdo ovšem věděl, že současně podléhá démonům v podobě drog. Z obrazovky musela odejít a z hvězdné dráhy zbyl jen prach."Znali jsme se dlouho a velmi dobře. Velmi mě jeho smrt mrzí. Dovolím si říci, že úmrtím pana Borise Janíčka odešel jeden z našich vynikajících autorů," řekl generální ředitel České televize. "Na naší scéně působil velmi dlouho a přivedl na svět celou řadu skvělých textů. Po Janíčkovi zůstane velká mezera, tak jako po nedávno zesnulém panu Borovcovi. Je o to bolestnější, že je nová generace autorů zatím nedokáže nahradit. Snad dorůstá pomaleji, než by bylo potřeba," posteskl si Balvín.

Smrt Eduarda Pergnera zdrtila přední členku činohry Národního divadla Věru Galatíkovou . "Zemřel příliš brzy a je mi to velmi líto. Jsem ve stejném věku, a tak si taky už řadu věcí uvědomuji. Na Moravě říkají, že už sečou moje pole," řekla Věra Galatíková.

Zdeněk Barták, hudebník, blízký spolupracovník a přítel zemřelého umělce: "Je škoda, že se nepotvrdilo to, co se říkává. Že když se mluví o tom, že někdo zemřel, bude žít minimálně do stovky. Před měsícem proběhla fáma, že Eda zemřel. Dnes se to skutečně stalo, ale je štěstí, že se vlastně nikdy nedozvěděl, co mu je. Umřel v klidu. Stejně na nás odněkud kouká a bude tak tady s námi nonstop, pořád dál," řekl zjevně rozrušený Barták.