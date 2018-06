Zemřel nejstarší člověk na světě

Hongoová, která se narodila 16. září v roce 1887, byla poslední dny svého života upoutána na lůžko a hodně spala.

Údajně prospala i oslavu svých stošestnáctých narozenin, které se zúčastnilo na 140 příbuzných a přátel.

Japonci žijí nejdéle

V Japonsku se lidé dožívají nejvyššího průměrného věku na světě - ten v roce 2002 činil 85,23 roku u žen a 78,32 u mužů. Pro srovnání: Američané se dožívají 76 let věku, americké ženy 80 let.

Na ostrově Kjúšú žil donedávna i nejstarší muž planety, 114letý Jukiči Čukandži. V září letošního roku však zemřel a štafetu od něj převzal Joan Ruidavets Moll - Španěl žijící na ostrově Menorka, kterému je 113 let.



Jak připomíná agentura AFP, pan Moll se narodil ve stejném roce jako slavný komik Charlie Chaplin či nechvalně proslulý nacistický vůdce Adolf Hitler a byl současníkem malířských géniů Vincenta Van Gogha a Paula Gauguina. Ve stejném roce se právě dokončovala pařížská Eiffelova věž a o objevu elektronu nebylo ještě nic známo.

Lidstvo se nyní může pochlubit necelou čtyřicítkou osob starších 110 let. Jen čtyři takoví rekordmani jsou přitom muži.

Nejstarší Češce je 108 let

Český primát připadá Miladě Novákové z Prahy, které bylo v září 108 let. Žije v bohnickém domově důchodců a většinu dne prospí. Podle informací Českého statistického úřadu žilo na začátku letošního roku v ČR celkem 238 osob starších 100 let, z toho 203 žen a 35 mužů.