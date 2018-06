Zemřel herec Jeff Conaway z Pomády. Byl úžasný, vzpomíná John Travolta

"Jeff Conaway byl úžasný a slušný člověk a budeme ho velmi postrádat," uvedl John Travolta pro E! News. "Mé myšlenky jsou teď s jeho rodinou a blízkými v této velmi obtížné době," dodal herec, kterému hrál Conaway v Pomádě nejlepšího kamaráda.

Příčinou úmrtí Jeffa Conawaye je zřejmě předávkování léky proti bolesti, po kterém upadl 11. května do kómatu. Rodina v pátek rozhodla o odpojení z podpůrných přístrojů.

Conaway, jehož nejslavnější role zůstala ta z Pomády a větší prostor dostal v televizi než ve filmu, se dlouhodobě potýkal se závislostí na drogách a alkoholu, o nichž otevřeně hovořil i ve svém posledním televizním vystoupení v reality show Celebrity Rehab v roce 2008.

V době posledního předávkování se stále zotavoval z téměř smrtelného pádu, který ho postihl v lednu loňského roku v jeho domě v Los Angeles. Po něm musel podstoupit operaci kvůli zlomenině kyčle a v oblasti krční páteře.

Jeho manažer Phil Brock o něm v květnu, krátce poté, co herec upadl do kómatu, v rozhovoru pro agenturu Reuters prohlásil: "Když si odmyslíme jeho démony, Jeff je ten nejhodnější, nejlaskavější a nejjemnější člověk. Je úžasný, takže je dvojnásob smutné, že není schopen přemoci svou závislost na drogách. Je to člověk, který by doslova svlékl svou košili, aby oblékl někoho jiného."