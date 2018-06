Švagr prince Charlese zemřel po nárazu do dveří hotelu v New Yorku

16:32 , aktualizováno 16:32

Britský korunní princ Charles truchlí se svou manželkou Camillou nad ztrátou jejího bratra Marka Shanda. Dvaašedesátiletý sourozenec vévodkyně z Cornwallu upadl v New Yorku ve vchodu do hotelu, udeřil se do hlavy a způsobil si zranění mozku neslučitelná se životem. Po dvanácti hodinách marného boje v nemocnici zemřel.