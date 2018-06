Země kondomů paroduje reklamu na cigarety

Během nedělního průvodu výbor pro boj s AIDS rozhazoval do davu tisíce kondomů.I na balíčkách byly nápisy "Vítejte v zemi kondomů"."Naše reklama je parodií na všechny ty reklamy, které běžely napříč zemí po uplynulých třicet let a zdůrazňovaly image mužnosti," sdělil agentuře Reuters Charles Roy, jeden z šéfů výboru pro boj s AIDS. Řekl zároveň, že dosud jeho organizace nehovořila se zástupci Philip Morris."Neměli jsme žádný důvod to dělat," uvedl Roy. Philip Morris však dává najevo svoji nelibost. "Zatím zjišťujeme naše možnosti. Zatím jsme se ovšem nerozhodli," uvedl mluvčí společnosti Kaplan.Podle Roye byl ohlas na reklamu vynikající. Nová reklama na kondomy dostala nevýdělečný výbor pro boj s nemocí AIDS v Torontu do sporu s cigaretovým koncernem Philip Morris.