Zemanová byla nervózní z Kubišové, Maxim Turbulenc se oblékli do závěsů

"Zpívám její písničku Hej, Jude. Předělali jsme ji s kapelou do rockového stylu a já jsem strašně nervózní, jak se jí to bude líbit a co na to řekne," svěřila se Zemanová.

Marta Kubišová měla podobný problém, nikoli však s hodnocením Bářina zpěvu. Na začátku února letí do Austrálie a jak je známo, létání je její noční můra. "Je to pro mě zajícova smrt, navíc je na místě hodně přeletů. Neplánujeme tam nic velkého, jen takové povídání. Budu tam sedmnáct dní a beru s sebou dceru Kačenku. Stýskat se mi bude ale po našem psovi, nerada ho opouštím."

V Souboji hitů, kde zpěváci zpívají slavné písničky svých kolegů, už jednou píseň Marty Kubišové zazněla. Depeši si tenkrát vybrala Helena Zeťová. Kubišovou to moc těší. "Na Silvestra jsem měla také dvě písničky zastoupené, tak jsem si říkala: je to dobrý, jsme pořád in. Šedesátá léta prostě žijou."

V hudební soutěži na ČT zazní například také Markétka od Marie Rottrové v podání Šárky Vaňkové, Povídej od Pavla Nováka, kterou si střihne Pavel Vítek, Atlantida Miroslava Žbirky, do které se pustí Bára Basiková, nebo Pražákům, těm je tu hej, na kterou si troufla skupina Gulo čar.

Nebude chybět ani skupina Maxim Turbulenc, která se při natáčení dalšího dílu blýskla v nových veselých oblečcích. Inspirací pro ně byla látka na závěsy. "Tahle látka se normálně prodává dětem na závěsy, jenže se mačkala, tak jsme ten motiv nechali přefotit na nemačkavou látku a z té se ušili naše nové obleky," vysvětlil Kyklop. "Je to veselé, taková 70. léta, a spolu s bílými botami a bílou košilkou velmi elegantní. Jsme takoví čeští Eltonové Johnové," dodává s úsměvem.

Maxim Turbulenc míří do divadla

Jeden z trojice členů nepřehlédnutelné skupiny, věčný optimista, vstoupil do nového roku zvesela. Pro svůj životní optimismus má jednoduchý recept: "Říkám vždycky, že by mohlo být daleko hůř. Hlavně že je dobře a když není dobře, tak je stejně a to mi stačí."



Maxim Turbulenc se svým fanouškům brzy představí v trochu jiné pozici v novém divadelním projektu. Jmenovat se bude Dlouhý, Široký a ještě širší a bude to souhrn tří pohádek, písniček a soutěží s dětmi. Kapela má také v plánu vrátit se po třech deskách pro starší děti a dospělé zase zpátky k těm nejmenším. "Těším se, až zase budeme zpívat písničky typu: Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko," dodává za všechny Kyklop.