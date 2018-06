V Hanoji chytili posvátnou želvu, musela k doktorovi

S přesunem obrovského živočicha musely pomáhat také speciální vojenské jednotky. Želva má kolem 200 kilogramů, její krunýř je skoro dva metry dlouhý a víc než metr široký.

Na podivného tvora se k "Jezeru navráceného meče" přišlo podívat několik tisíc lidí. Pomocí speciálních sítí se želvu podařilo dostat na ostrůvek, kde pro ni biologové vytvořili nemocnici a sanatorium.

"Bylo by smutné, kdyby jezero Hoan Kiem už nemělo želvu. Generace lidí chodí k jezeru právě kvůli ní a ztratit ji by byla velká škoda," řekl pro Reuters osmasedmdesátiletý Luu Tien Xuan. "Je to zlatý želví bůh a ne obyčejná želva. Je tady už staletí, jeden muž mi řekl, že jí je přes 500 let. Proto ji přezdívám také velký želví pradědeček," doplnil dvaasedmdesátiletý Bui Thi Lien.

Podle vietnamské legendy Obří želva z jezera Hoan Kiem (někteří věří, že je to ta samá želva) ukradla v 15. století králi Le Loiovi kouzelný meč, který mu pomohl vyhrát bitvu za nezávislost nad čínskou dynastií Ming. Želva ho teď má u sebe do doby, než ho bude Vietnam zase potřebovat. Proto jezero přejmenovali na "Jezero navráceného meče".

Želva se po rekonvalescenci vrátí domů

Kdysi v jezeře žilo víc želv tohoto druhu, ale rybáři je v šedesátých letech minulého století téměř vyhubili a přežila jen jedna. Poslední měsíc se ale želví pradědeček začal ukazovat častěji než v předešlých letech a na krunýři, krku a nohách se mu objevily růžové rány. Podle odborníků může jít o reakci na znečištěné životní prostředí, nebo se obr zachytil do rybářských sítí, případně jej napadly jiné druhy malých dravých želv.

Podle vědců jde pravděpodobně o víc než stoletého samečka druhu Rafetus swinhoei, nebo poddruh Rafetus leloii. Další želva žije v jiném jezeře v Hanoji a ještě dvě jsou v čínské zoo. Prastará želva má ale nadějné vyhlídky. Po dvoutýdenní rekonvalescenci by se měla vrátit domů a mezitím dobrovolníci vyčistí jezero, do kterého budou pravidelně čerpat čistou vodu.