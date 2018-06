Zellwegerová uvažuje o rozvodu

Do manželství skočila šestatřicetiletá blondýna po čtyřech měsících známosti devátého května letošního roku. - více zde

Ale hned po líbánkách si stěžovala kamarádkám, že jí její manžel příliš ovládá a nesnese jakýkoli odpor. Na svatební cestě se prý k sobě chovali jako dva cizinci.

„Renée si nikdy před svatbou nevšimla tohoto jeho povahového rysu, ale teď jsou sezdaní a on si patrně myslí, že jí může přikazovat, co má dělat. Nemá rád její setkávání s přáteli a chce ji dostat co nejrychleji z Los Angeles. Když se pokusila předělat jejich nový dům v Connecticutu, dupl si na ni a řekl, že by to bylo zbytečné utrácení peněz,“ svěřila médiím hereččina kamarádka.

Renée zatím nehází flintu do žita a hodlá využít manželského psychologa, aby jim pomohl krizi překonat.

„Nikdy si neuvědomila, jak jsou odlišní, až po svatbě. Renée chce požádat Kennyho, aby navštívili předmanželskou poradnu, než hodí bílý ručník do ringu. Pokud to nepomůže, podá Renée žádost o rozvod. Říkala mi, že takhle dlouho nemůže žít,“ prohlásil Zellwegerové přítel v rozhovoru pro britský magazín Grazia.