Zellwegerová podala žádost o rozvod

Herečka prozatím o rozvodu nechce hovořit. Neobjasnila ani, proč jako důvod uvedla právě podvod.

„Pokud je jako důvod rozvodu uveden podvod, většinou to znamená, že byl před svatbou učiněn slib, ale osoba, která jej dala, ho neměla v úmyslu nikdy dodržet. Slib je přitom základem manželství,“ vysvětlil hollywoodský specialista na rozvody Sorrell Trope.

Šestatřicetiletá hvězda filmu Deník Bridget Jonesové si zpěváka vzala 9. května během plážové slavnosti před pětatřiceti přáteli. Pro oba šlo o první manželství.

Zatímco Renée o rozchodu nechce hovořit, podle informací britského listu Daily Mirror za vším stojí Kennyho odlišný pohled na manželství a především nevěra. On by rád žil v tradičním manželském svazku, Renée by raději modernější vztah.

„Renée nepere, neumývá nádobí, nevaří a v kuchyni se příliš nezdrží. Kenny to od ní naopak všechno vyžaduje. Má tendenci ji stále kontrolovat a není schopen se ve vztahu uvolnit. Nemůže to mezi nimi fungovat. Navíc, když se teď ke všemu přidala nevěra,“ citoval Daily Mirror zdroj blízký páru.