Zellwegerová nemusí kvůli Bridget tloustnout, Damon přibral 14 kg

Zellwegerová musela kvůli roli Jonesové v roce 2000 a 2003 rychle během několika málo týdnů přibrat až čtrnáct kilogramů, které pak pracně shazovala do své přirozené štíhlosti. Nyní se ale producenti filmu rozhodli, že ji prostě do obezity namaskují tak, jak to dělají u jiných filmů.

"Renée bude ve třetím filmu nosit speciální tukový oblek, protože minule jí trochu trvalo, než zase nabraná kila shodila. A také se docela bojí zdravotního účinku rychlého přibírání a hubnutí dvanácti kilogramů tuku," vysvětlil producent snímku.

Zato herec Matt Damon si z tloustnutí těžkou hlavu nedělá. Pro svou postavu ve filmu Informátor musel přibrat čtrnáct kilogramů a podle jeho slov to bylo slastné. Mohl se totiž od rána do večera cpát nezdravými pokrmy z McDonald´s a zalévat je bohatě černým pivem.



"Začal jsem se cpát jako šílený a pil hodně černé pivo. Mezi jídly na natáčení jsem si dával nejkaloričtější jídlo z McDonald´s a pak jsem to zajídal tortillovými chipsy. Bylo to naprosto božské," přiznal Matt magazínu Entertainment Weekly.

Přesně před rokem přitom Damon natáčení filmu skončil a začal z role zase hubnout. Nejúčinnější metodou je podle něj box. "Když přiberete, je snadnější zase to rychle shodit dolů. Prostě jen boxuju. Zjistil jsem, že když dost často práskáte rukama, shodíte to všechno!" popsal Matt svůj recept na rychlé hubnutí. Jeho nový film přijde do českých kin 5. listopadu.