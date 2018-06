Zellwegerová a Clooney opět spolu

Novou vášní vzplál staronový vztah mezi hollywoodskými hvězdami Georgem Clooneyem a Renée Zellwegerovou poté, co George daroval o Vánocích Renée překrásný diamantový náramek. Zellwegwrová si šperk vzala na slavnostní udílení prestižních Zlatých globů, odkud si odnesla cenu pro nejlepší herečku v žánru muzikál nebo komedie za film Chicago. "Renée byla oslněna. Není to dárek, který se dává nahodilé dívce. To skutečně hovoří o tom, jaké city George k Renée chová," komentovali to přátelé Zellwegerové.