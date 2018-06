Železný zůstal doma, nepozvali ho

Celý areál filmových ateliérů byl dávno před začátkem akce přísně střežen a každý, kdo před ochrankou uvedl jméno, které se neshodovalo s tím na pozvánce, byl nemilosrdně vyveden.

Teprve poté, co hosté prošli přísně střeženými kontrolami, čekaly je uvnitř stoly, které se prohýbaly jídlem a pitím.

Celou party odstartoval vlajkový song poslední novácké sezony - Novamba, kterou zpívala Lucie Bílá.

A nebyly by to pravé narozeniny, pokud by chyběl i dort. Ten k desátým narozeninám největší komerční televize v zemi naporcoval její generální ředitel Petr Dvořák.

Politici i umělci

Pozvánku dostaly stovky významných šéfů důležitých firem, ale i herci spojení s televizí, moderátoři či plejáda politiků.

Mezi hosty, které osobně vítali generální ředitel televize Petr Dvořák a jeho pravá ruka Libuše Šmuclerová, byl i jeho "konkurent" - ředitel veřejnoprávní České televize Jiří Janeček.

Narozeniny si nenechal ujít ani sexuolog Radim Uzel nebo zástupci vysoké politiky. Místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer (ODS) a jeho žena se dobře bavili se známými umělci, přišel i ministr vnitra a místopředseda ČSSD Stanislav Gross, jeho stranický kolega a poslanec Stanislav Křeček nebo předseda KSČM Miroslav Grebeníček.

"Jsem rád, že není dospělá."

Z umělců bylo možné zahlédnout Petra Jandu, Ivetu Bartošovou nebo Vítka Pokorného.

Nechyběli ani moderátoři pořadů televize Nova. "Člověk se stává dospělým v okamžiku, kdy kaluž obejde, než aby do ní vstoupil. Jsem rád, že Nova do kaluží ještě vstupuje," přednesl pozdrav své živitelce moderátor soutěže Pálí vám to?, herec Zdeněk Podhůrský.

V té chvíli už přítomné bavily písně skupiny Beatles v podání známé revivalové skupiny.

Jako jedni z posledních dorazili na narozeniny Pavla Charvátová a Pavel Zuna. Ještě před osmou večer totiž moderovali Televizní noviny.

Kdo naopak nedorazil, byl někdejší první muž Novy a nynější senátor Vladimír Železný. Organizátoři ho nepozvali. "Je to party, která je určena obchodním či politickým partnerům Novy. Nevidíme důvod, proč bychom sem měli zvát doktora Železného," řekl mluvčí televize Dan Plovajko.