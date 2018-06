Železný ukázal příjemnou tvář

Byl to úplně jiný Železný než ten ze čtvrtečního večera, kdy po vynesení senátního ortelu proběhl mezi novináři bez jediného slova a na deset minut se zavřel ve své pracovně.

Dvě tváře ukázala i redaktorka pořadu Prásk Gábina Partyšová. Na večírek přišla nejdříve jako Rebeka - moderátorka hudebního pořadu Eso, která se stylizuje do role náctileté rebelky. Asi po dvou hodinách změnila svůj image na "sexy" reportérku Gábinu. Tentokráte už nedorazila v nevkusném modelu - dlouhé květované sukni, džínové bundičce a džínové kšiltovce, ale v černém průsvitném modelu a v klobouku. Změnila i svůj účes ze dvou culíčků na rozpuštěné vlasy.

Na novácké párty se objevily nejen staré, ale i nové tváře. Už dohasínající novácké hvězdy Slávka Bouru s Markétou Mayerovou, kterých si už fotografové všímají jen málo, zastínily například nové moderátorky televizních zpráv Jana Adámková a Pavla Charvátová nebo budoucí moderátorka Peříčka Zuzana Pavličová.

Sobotní večer jako by mohli novináři dělat vše, všechny hvězdy planety Nova ochotně pózovaly fotografům a poskytovaly stále dokola rozhovory. "Mám tedy dělat, jako že jdu?" ptala se například jednoho fotografa Gábina-Rebeka Partyšová.

Všichni novináři ale především čekali na příchod trojice Michal Suchánek, Richard Genzer, Josef Carda z pořadu Tele tele, který vyhrál v anketě o nejoblíbenější pořad TV Nova. "Ti to tady určitě rozjedou," říkal jejich kolega z Novy, který už několik takových večírků zažil.

Ale trojice jako by vyčerpala veškerou svou energii při udílení nováckých cen. Na párty byli všichni spíše tišší, nenápadní, Suchánek a Carda se věnovali především svým synům. "Aby si lidé nemysleli, že je to můj přítel," vtipkoval Carda, když ho fotografovali. "To je můj syn."

Jen Genzer poletoval po sálech, chvilku postával a bavil se s jednou skupinkou, pak zase přeběhl k druhé. Čtvrtá z týmu - Veronika Žilková - na večírku nebyla vůbec vidět, i když z divadla dorazila do Hiltonu na konec vyhlašování cen.

Asi hodinu po půlnoci zůstalo na party už jen pár skupinek nejvytrvalejších. Nechyběl mezi nimi například Josef Vojtek a Sabina Laurinová. Ta zůstala na večírku dlouho po půlnoci, přestože se nedávno přiznala, že obvykle neponocuje a ani moc neholduje alkoholu.