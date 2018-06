Železný muž Jan Železný

Drží světový rekord, třikrát vyhrál mistrovství světa a třikrát za sebou triumfoval na olympiádě. Jestli se některý český sportovec ve své slávě přibližuje běžci Emilu Zátopkovi, je jím právě Železný. "Nikdy se nechci s nikým srovnávat. Pro mě byl Emil nejlepším běžcem všech dob. To, co on, nikdy nikdo nedokáže. On je nezapomenutelný a výjimečný."

V šesti letech přehodil jez

V cizojazyčných sportovních ročenkách většinou stojí u jeho jména poznámka: Železný znamená iron man, železný muž. Symbolem jeho sportovních úspěchů je však spíše zlato. Jenže co Železný v cestě za ním překonal, to zvládají jen chlapi ze železa. Nebo lépe - se železnou vůlí.

Tělo závodníka, který dvacet let na vrcholné úrovni hází oštěpem, má v sobě bolestivé stopy obětí raubířské disciplíně, jak hod oštěpem nazval bývalý Železného trenér Jan Pospíšil. "Kolikrát si hodně koleduji. Viděli mě doktoři a ptali se, proč nejsem v invalidním důchodu. A nedělali si legraci," říká Železný.

Že ho tělo bolí, na to si velmi rychle zvykl. V disciplíně, kde se musí co nejrychleji rozeběhnout a pak zastavit na místě, to jinak nejde. "Zastavíte na fleku a pak vás to hodí dopředu. Je to jako náraz do zdi," vypráví Železný. "Jako sportovec nemůžu být stoprocentně fit, to by nebylo normální. Možná zamlada."

Železný ukazoval hned od počátku, co v něm vězí. Už z kočárku prý házel kameny. A když mu bylo šest, jedním z nich přehodil jez v Mnichově Hradišti. Jako malý kluk přirozeně zkoušel házet oštěpem tak jako oba jeho rodiče.

Zároveň však hrával házenou na křídle, v jednom týmu třeba s Romanem Bečvářem, pozdějším dlouholetým reprezentantem. "Ale já měl vždycky rád atletiku, byla pro mě něco víc. Vyrůstal jsem s kojeneckou flaškou na stadionu. Bylo důležité, že jsem se na začátku nepředřel. Trénoval mě otec a nechtěl mě zničit hned na začátku."

Trénink a zábava

Byly to zlaté bezstarostné časy. V roce 1983, to mu bylo sedmnáct, poprvé závodil na juniorském mistrovství Evropy. Za dva roky už byl na šampionátu favoritem, ale skončil čtvrtý. V devatenácti narukoval na vojnu do Banské Bystrice. Byl to první velký krok do světa. Dostal se od rodiny a kromě tréninku si také užíval.

"Žil jsem jako normální kluk, občas jsem si zašel na zábavu. Nebyl jsem ještě dodělaný sportovec, který ví, co chce, a jde za tím. Nebylo to profesionální. A nelituju toho, protože potom už mi to nechybělo. V začátku mi hodně pomohla žena, jako mladého mě usměrnila. Myslím, že jsme si oba vybrali dobře. Doufám, že to tak cítí i ona."

Mladý oštěpař, s dívkou svého života po boku, se vydal k velké kariéře. V roce 1987 hodil v Nitře první světový rekord. O rok později měl na olympiádě v Soulu vítězství na dosah. Až posledním pokusem ho přehodil Fin Korjus, o 16 centimetrů.

Chtěl jsem hodit ještě dál

Smutek ze zmařeného snu o olympijském vítězství? Ani náhodou. Železný se nesl na vlně úspěchů a plnil si své sny. Jenže potom odjel do Brna na vyšetření bolavých zad: měl dva prasklé obratle a mizivou šanci na další sportovní kariéru.

"Říkali, že se s tím nedá nic dělat. Profesor radil: Jeden rok nic nedělej, a když to nepůjde, tak to zabal. Jen si mě potřeboval vyfotit, aby to publikoval. Protože takový úraz ještě neviděl. Celé výzkumné týmy se na mě vykašlaly! Byl to pro mě šok. Byl jsem úplně mimo." Bylo mu dvaadvacet.

Záda už nikdy nebude mít úplně v pořádku. I když skončí s profesionálním sportem, bude muset pravidelně posilovat, aby předcházel bolestem. Jenže právě ve chvíli zoufalství a nejasné budoucnosti začala Železného vítězná cesta. Mohl skončit se sportem. Místo toho začal posilovat záda, zpevňovat si svalový korzet a to mu umožnilo pokračovat.

"Změnil jsem přípravu, speciálně jsem cvičil a neflákal jsem se, nechodil do hospody. Teprve tehdy jsem pochopil, jak strašně mám atletiku rád. Že se chci vrátit. Byla to složitá životní situace. Byl jsem ženatý a cítil jsem nejistotu. Všechno se na mě navalilo. Musel jsem zabrat."

Přišly úspěchy, ale i hořké chvíle. Na mistrovství světa 1991 přišel o účast ve finále po sporném přešlapu. V roce 1998 si v tréninku přivodil těžké zranění ramene a znovu mu hrozil konec. Opět se však vrátil, silnější než dříve. "Před tím zraněním jsem byl psychicky unavený. Přišel jsem na stadion plný lidí, ale nic mi to neříkalo. Hlavu jsem měl v útlumu. A hlava je všechno."

Po návratu potřetí zvítězil na olympiádě a před dvěma lety vyhrál na mistrovství světa zřejmě nejtěžší závod kariéry. V jeho průběhu přišel o vedení a k vítězství potřeboval hodit přes devadesát metrů, což do té doby na vrcholném závodě nikdy nedokázal. Tehdy však limit zlomil. Suverénně vyhrál a řekl: "Chtěl jsem hodit ještě dál."

Čas hrdinských činů

Kým je teď Železný? Zatím hlavně špičkovým sportovcem, kterému se rozbuší srdce, když přijde na stadion. "Chci bojovat o vítězství, a když prohrát, tak s hlavou vzhůru, je to ve mně."

Zbývá mu poslední sen - příští rok v Aténách vyhrát počtvrté v řadě olympijské hry. Pak se rozloučí. Kdo ví, co mu osud připraví? "Vím, že stačí chvilková neopatrnost, zlomím si nohu a život se změní, přestanu dělat hrdinské činy."

Železný si už vyzkoušel, jaké to je, být sportovním diplomatem. Dva roky zastupoval sportovce v Mezinárodním olympijském výboru. (Funkce se vzdal, aby se mohl soustředit na závěr své sportovní kariéry.) Mimo jiné rozhodoval, kde se bude v roce 2008 konat olympiáda.

Díval se kolem sebe a učil se. "V diplomacii musíte vážit slova. Tohle se u nás podceňuje. Na politické scéně se často řeknou věci... Ve světě se něco takového podstatně víc sleduje."

Také mu působí radost pozorovat, jak jeho poznatky, které během kariéry posbíral, působí na ostatní sportovce. Na soustředění v Africe právě dává trenérské rady ruskému soupeři Sergeji Makarovovi i nadějné atletce Barboře Špotákové. Svými názory přispívá k organizaci ostravského mítinku Zlatá tretra, jehož význam v posledních letech rychle roste.

"Sport je obchod, takže přemýšlím o marketingu. Doufám, že se budu moci zapojit třeba v Českém olympijském výboru. Měl bych o to zájem. Souvisí to se sportem a ten mám rád. Chtěl bych lidi přesvědčit o změně. Že sport není jen balík peněz a drogy. Je to činnost, která může člověku něco přinést. Čím víc budeme mít sportovců, tím méně lidí bude na ulici. Sport je tu proto, aby se lidi bavili. Občas se vyřádili, zanadávali si anebo byli šťastní."