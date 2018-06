Železní přijeli po svatbě na Ženitbu

"Hodně štěstí novomanželům," hlásal nápis na transparentu nad hlavami želetických ochotníků čekajících v sobotu večer na dvojici prominentních diváků. "Už tady začínáme dělat blbce," procedila mezi zuby divadelnice, když měla ohlášená návštěva asi desetiminutové zpoždění.

Po půl osmé prořízla potemnělou ulici před bývalou obecní školou v Želeticích na Znojemsku světla luxusního audi. "Už je tady," zavolal kdosi. V tu chvíli z vozu vystoupil Vladimír Železný s novopečenou chotí Konstancií.

Jen pár desítek hodin poté, co se podruhé oženil v nedalekém Vranově nad Dyjí, zavítal senátor Železný do oblíbeného divadélka ve svém volebním obvodu na premiéru nové hry v repertoáru, Gogolovu Ženitbu.

"Pan Železný přijíždí na každou premiéru. Je vidět, že nás má tak rád - místo toho, aby trávil líbánky, přijede k nám," dodal Josef Zwieb. Manželský pár prošel do divadla špalírem divadelníků zakončeným slavobránou s gratulací. "To jsme nevyráběli kvůli Železnému, to máme pro své členy a vytahujeme to vždycky, když se někdo z nich ožení nebo vdá, takže dost často," smál se jeden z herců.

Paní Konstancie dostala od divadelního souboru kytici. "Je to naše radost," řekl dojatě Vladimír Železný. Jeho manželka rozdávala úsměvy na všechny strany.

"Vzácná návštěva? Host do domu, Bůh do domu," prohodil na adresu senátora režisér souboru Jaroslav Seidl. "Když přijel poprvé, byla to událost, už tady byl ale tolikrát, že ho beru jako stálého návštěvníka."

Vladimír Železný, senátor za znojemský region, přijíždí do Želetic pravidelně. Želetickým věnoval i svůj první senátorský plat. Místní ochotníci mu na oplátku vyhradili místa v sedmé řadě, hned vedle starosty obce. "Sedmá řada je ideální. Vždycky tam sedává," řekl režisér souboru Jaroslav Seidl.