Železného vytočily džíny v Senátu

"Použil bych vojenský termín. V horní komoře mě překvapil nedostatek ústrojové kázně. Chápu, že v parlamentu nemůže být zaveden vůči senátorům nějaký kód na způsob oblékání, je to ale důstojná instituce, která má reprezentovat státnost této země. Proto mě zarazilo, když se jeden ze senátorů dostavil na schůzi Senátu v džínách. Když pak i ten zbytek jeho oblečení včetně bot nevykazoval přílišnou úctu k prostředí, v němž se nachází, tak mě to malinko zamrzelo. Je to ale mladá generace. Jde totiž o nejmladšího senátora, kterého tam máme," svěřil se tiskové agentuře Korzo Vladimír Železný.



Mediální magnát se necítí být politikem. Tvrdí, že se pouze stal veřejně činnou osobou.

" Pro mě to není vstup do politiky. Velmi důsledně to odděluji. Kdybych to chtěl udělal, tak bych vstoupil do nějaké renomované strany. Pojímám senátorství spíše jako veřejnou funkci a beru to jako službu regionu. Po zrušení okresů je to velmi významná role," řekl senátor.