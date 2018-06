Zelenkovou v Maďarsku obklopili psi, byla z nich v sedmém nebi

"Bylo to něco neuvěřitelného, velké štěstí, že zrovna ve chvíli, kdy jsme procházeli monumentálním náměstím Hrdinů, se najednou objevily desítky cvičících psů různých ras. Byla jsem uchvácena, bylo to jak z filmu," líčí Jitka Zelenková, která do maďarské metropole zavítala v rámci natáčení pro TV Barrandov.

V Budapešti se zpěvačka poprvé zastavila v roce 1975, kdy její kariéra vzkvétala po boku Karla Gotta. Od té doby už metropolí pouze projížděla a její krásy si mohla prohlédnout až nyní. A i když v rámci pracovních povinností byl její program velmi nabitý, půlhodinová projížďka jí stačila k tomu, aby si vychutnala město, v němž žije dvojnásobně víc lidí než v Praze.

"I těch pár minut mi stačilo k tomu, abych nasála tamní atmosféru. Nejvíc mě uchvátil pohled na panorama, na ty krásné stavby, na protékající Dunaj, prostě nádhera. A ve chvíli, kdy jsme tohle všechno obdivovali, se poblíž rozezněla pravá maďarská cimbálovka. Hned jsem se ke kapele přidala," doplňuje s úsměvem.

Zoltan Morvai, Jitka Zelenková a Steve Lichtag v Budapešti

Okružní jízdu si navíc Jitka Zelenková vychutnávala po boku dvou mužů, cestovatele Stevea Lichtaga a mediálního magnáta Zoltana Morvaie, který dříve působil i v Česku. Právě z jeho úst si vyslechla i historii hlavního maďarského města, které historie dělí na území Buda a Pešť. Zatímco na pravém kopcovitém břehu Dunaje místní především bydlí a pracují, levý břeh s historickými stavbami slouží jako místo pro odpočinek, relaxaci a poznávání historie.

Maďarská cimbálovka nenechala Jitku Zelenkovou v klidu

Cesta Zelenkové po Maďarsku měla i jednu kosmetickou vadu na kráse, totiž místní jazyk, který je v Evropě naprosto ojedinělý, a v podstatě ani jedno slovo nejde logicky odvodit od češtiny či jiných evropských řečí. "Jak se říká, že je čeština těžká, tak pro maďarštinu to platí dvojnásobně. Když jsme do Budapešti přijížděli, v nápisech a navigačních cedulích jsme se okamžitě ztratili. Tudíž nám nezbylo nic jiného než zastavit policii a nějak se s nimi domluvit," dodává zpěvačka.

Nyní je již Jitka Zelenková zpátky v Česku a balí si do třeboňských lázní, kde hodlá načerpat novou energii.