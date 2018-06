Zelenková: SuperStar vyhraje kluk

VLADIMÍR ČECH, herec

Sleduju jen vyhlašování výsledků a to hlavně kvůli jedenáctileté dceři Sáře, která už je v tu dobu dávno v posteli a po mně ráno chce, abych jí řekl, kdo postoupil. Musím říct, že první čtyři finalisté jsou zajímavé osobnosti. Jenom se mi nelíbí způsob, jakým se vítězové jednotlivých kol vyhlašují. Je to jako mučení někde v mučírně. Vím, že je to záměr, ale mně je těch lidí strašně líto.

JITKA ZELENKOVÁ, zpěvačka



Zatím jsem viděla jen jedno kolo soutěže, a to když postoupili první dva kluci -Vlastimil Horváth a Michal Hudček. Vím tedy, jak to probíhá. Dusno začne až ve finále. Mimochodem se mi ti dva kluci moc líbili. Vůbec mám pocit, že by mohl tentokrát soutěž SuperStar vyhrát kluk. Nějak to cítím. To jsou ty moje šesté smysly, které někdy bývají pravdivé. Tak uvidíme.

KAREL VOŘÍŠEK, moderátor



Loni jsem SuperStar zpočátku absolutně nepropadl. Chytlo mě až finále. Myslím, že stejné to bude i letos. Zatím sleduji jen vyhlašování , protože mě zajímají emoce soutěžících. Tím pádem nemám vyhraněného favorita, toho si najdu až v tom finálním útvaru.

