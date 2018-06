Zelenková je jako samet: drsná i milá

Proto je zadobře s Karlem Gottem, s nímž čtrnáct let zpívala jako vokalistka, i se svým bývalým partnerem Milošem Uhrem, se kterým se loni po sedmi letech rozešla. Od té doby je sama. "Nemrzí mě to, ani netíží," hodnotí situaci. Neustále je totiž zaměstnaná. Dojíždí za maminkou, která je od října minulého roku v rehabilitačním ústavu a připravuje podzimní turné, kvůli němuž bude muset oželet "výlet" s Amforou do Jižní Ameriky.

Od začátku své sólové kariéry zpívá pomalé baladické písničky, které si našly i mladé posluchače. "Lidi mi často říkají, že si moje písničky pouštějí ve vypjatých okamžicích svého osobního života. Třeba při svatbě nebo po rozchodu..." Pro Zelenkovou byl vždycky důležitý text, který považovala za rovnocenný hudbě. Proto se nikdy od směru, kterým se jednou vydala, neodklonila. Jí samotné na rozbolavělé srdce zabírá jazz a také filmová muzika.

Miluje Davea Grusina, který napsal hudbu k filmům Tootsie a Na zlatém jezeře. A pak ještě Eltona Johna. "Ne proto, jak zpívá, ale že je pianista, protože mým nejmilovanějším nástrojem je klavír," říká. Písničku Eltona Johna z muzikálu Aida si zařadila také na svou novou desku. V češtině ji otextoval Pavel Vrba a dal jí název To zvládnout. S Eltonem Johnem se zpěvačka dokonce v polovině osmdesátých let osobně setkala. Tou dobou totiž vlastnil fotbalový klub a byl inkognito v Praze na Spartě.

"Můj tehdejší manažer věděl, jak moc ho miluju, a tak si ze mě vystřelil. Řekl mi, že Elton John pořádá besedu s umělci. No a já mu na to skočila. A když vyšla pravda najevo, už jsem se nenechala odradit, takže jsme se opravdu setkali. Dokonce jsme si vyměnili desky," vzpomíná. Jitka Zelenková pak o pár let později s přehledem vyhrála konkurz na úvodní písničku v animovaném filmu Lví král (autorem hudby je Elton John) a nazpívala ji v češtině.